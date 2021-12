IN BEELD. Zo zag coronabetoging in Brussel eruit: ouders met kinderen, relschoppers en één alpaca

Nieuws OCAD waarschuwt voor hard protest tegen coronare­gels: meer polarisa­tie, extremisme en bedreigin­gen

De weerstand tegen de coronamaatregelen in ons land is de afgelopen maanden sterk toegenomen en leidt op die manier tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. Dat staat in een rapport van het OCAD - het orgaan dat in ons land de dreigingsanalyse maakt - dat VRT NWS kon inkijken.

13:27