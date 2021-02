IN BEELD. Zo genieten jullie van de eerste lentezon

En of het eerste lentezonnetje deugd gedaan heeft. U genoot met volle teugen door te flaneren op de dijk, te shoppen in de winkelstraten of gewoon rustig op de bank een ijsje te eten. Hier en daar werd er al gepicknickt in korte mouwen en zelfs de Pokémon GO-hype leefde weer op. Covid-19 leek even heel ver weg. Een overzicht van al dat fraais in dertien foto’s.