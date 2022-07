IN BEELD. Wallonië tijdens en 1 jaar na de overstromingen

Chaudfon­tai­ne, waar een luxehotel herrezen is én het meest post-apocalypti­sche huizenblok staat: “Wij zijn vergeten en verlaten”

Op de linkeroever van de Vesder: dertig verwoeste huizen met een onbestemde toekomst. Op de rechteroever: het Château des Thermes, waar met 10 miljoen euro de grandeur van het viersterrenhotel al helemaal is teruggekeerd. Of hoe in Chaudfontaine verslagenheid en moedeloosheid schouder aan schouder liggen met veerkracht en hoop. “Het water had één uur nodig om ons leven te verwoesten. Wij hebben één jaar nodig om het te herstellen”

13 juli