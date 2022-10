IN BEELD. Treinstation Luik-Guillemins baadt in de kleuren van de Franse kunstenaar Daniel Buren

Wachttij­den Mijn VerbouwLe­ning lopen op tot enkele maanden, Demir: “Vraag aannemer om offerte te verlengen”

Bij verschillende Energiehuizen is het lang wachten om een aanvraag voor de nieuwe Mijn VerbouwLening goedgekeurd te krijgen. Zo spreekt bijvoorbeeld het Energiehuis Kempen over “een wachttijd van enkele maanden”. Maar bij een aanvraag moet je één of meerdere offertes hebben, die doorgaans niet zo lang geldig blijven. We zochten uit of dat voor problemen zorgt.

13 oktober