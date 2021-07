IN BEELD. Ravage in Eupen is enorm

Dehenauw: “Nu al bijna evenveel regen als normaal in hele zomer”

14 juli De cijfers bewijzen het: sinds 1 juni beleven we een kletsnatte periode. “Met de episode die ons nu te wachten staat, gaan we wellicht uitkomen op de normale hoeveelheid voor een volledige zomer. En we zijn nog niet eens halfweg juli”, stelt weerman David Dehenauw.