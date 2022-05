IN BEELD. Overvallers doen of ze gaan winkelen, halen plots groot mes boven

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

De eindejaarsperiode van 2021 eindigde in mineur voor de werknemers van de Colruyt in Houthalen-Helchteren. Twee jongemannen wandelden op 30 december vlak voor sluitingstijd naar binnen met een winkelkarretje. Maar in plaats van boodschappen te doen, bleken ze er plots heel andere plannen op na te houden. Een bewakingscamera heeft alles gefilmd, wat er gebeurt ziet u in de video bovenaan.

Vluchtweg

De politie is nu op zoek naar deze twee jonge mannen. “Ze moeten erg lenig geweest zijn, want ze klommen zo over een omheining van zo’n vier meter hoog”, vertelt Van Holder. “Dankzij verschillende getuigen weten we ook dat ze gevlucht zijn naar dezelfde kant als van waar ze gekomen zijn: braakliggende terreinen, met daarachter bossen. Daar ligt ook een fietsroutenetwerk. Mogelijk hadden ze daar ergens een vluchtvoertuig klaar staan - een fiets of een brommer.”

Als u meer informatie hebt over deze verdachten, neem dan zeker contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm Een verdachte van de overval, en Faroek Ozgünes. © Politie/ Pieterjan Vanstockstraeten