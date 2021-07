IN BEELD. Op sommige plaatsen trekt het water weg: zo groot is de ravage na zondvloed

IN KAART. Ongeziene zondvloed over België met 15 slachtof­fers en zware schade: een overzicht provincie per provincie en laatste stand van zaken

9:35 Het noodweer in ons land eiste nu al vijftien dodelijke slachtoffers. Ook de materiële schade is groot: honderden woningen zijn verspreid over het hele zuiden en oosten van België volledig onder water gelopen, tal van huizen stortten al in, en tientallen wegen en bruggen zijn beschadigd. Wallonië en Limburg zijn ernstig getroffen, maar het extreme weer houdt ook lelijk huis in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant. Dit is de laatste stand van zaken.