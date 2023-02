IN BEELD. Laatste feestvierders genieten van koffiekoeken op Aalst carnaval, burgemeester spreekt over “geslaagde editie”

Nooit eerder zo veel fietsdoden als in 2022

Vorig jaar waren er in België 95 fietsdoden, het hoogste aantal ooit. Een op de drie slachtoffers in ons verkeer was een voetganger of een fietser. Het totaal aantal verkeersdoden in ons land is in 2022 met acht procent gestegen. Dat meldt het verkeersveiligheidsinstituut VIAS in haar jaarlijkse barometer woensdag. Het aantal verkeersdoden daalde wel licht in Vlaanderen, tegenover een stijging in Wallonië en Brussel.