IN BEELD. La Boum 2 start rustig, maar ontspoort toch weer helemaal

Het illegale evenement La Boum 2 lokte een paar duizend mensen naar het Ter Kamerenbos in Brussel. De bijeenkomst startte rustig, maar liep uiteindelijk toch weer volledig uit de hand. Verschillende aanwezigen wouden niet vertrekken en agenten werden bekogeld met projectielen. De politie antwoordde op haar beurt met het waterkanon en traangas. We selecteerden de strafste beelden voor u van opnieuw een bewogen dag in het Brusselse park.