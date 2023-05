IN BEELD. Het gruwelhuis van Dutroux in Marcinelle definitief tegen de grond: meer dan 25 jaar na de ontvoering van Julie en Mélissa

In juni vorig jaar begonnen de afbraakwerken van het pand in de rue de Philippeville in Marcinelle, waar Julie en Mélissa meer dan vijfentwintig jaar geleden verbleven. Het gruwelhuis is vervangen door een tuin, die de naam “Between Earth and Sky” kreeg. De ruimte is opgetrokken uit witte bakstenen met een fresco dat een kind met zijn vlieger voorstelt.