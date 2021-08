IN BEELD. De Waalse watersnood, één maand later: bergen van puin, kosten en zorgen

Ontoereikend. Dat is de hulp tot nu toe geweest. Zo blijkt overduidelijk uit de onthutsende (drone)beelden die onze fotograaf de voorbije dagen maakte, van verbrokkelde wegen en spoorlijnen, van oevers en wijken nog altijd vol troep, van zwaar beschadigde bedrijfsgebouwen en huizen, exact één maand nadat het meedogenloze water een spoor van rampspoed door delen van Wallonië trok. Hoeveel helpende handen er ook al zijn uitgestoken, hoeveel brokstukken er zijn verlegd, de aanblik blijft er in de meest getroffen gemeenten één van ongemeen grote ravage.

De overstromingen hebben volgens schattingen zeker 30.000 gezinnen getroffen, 41 levens zijn verloren gegaan. Terwijl de verzekeraars en de Waalse regering debatteerden over al het materiële leed werken mensen nog altijd dag en nacht als mieren om de boel op te kuisen. 590 miljoen euro zou voor de verzekeraars zijn, en de totale schade bij de gezinnen met brandverzekering alleen al wordt geschat op 1,7 miljard. Een letterlijk overzicht van de toestand vandaag.

PEPINSTER

Volledig scherm © Photo News

Zicht op de brug over de Vesder, in de provincie Luik, die nog berijdbaar is, op twintig meter van die andere brug van waarop veel live verslaggeving gebeurde. Hier zullen zeker 50 huizen moeten worden afgebroken. Van wat nog rechtstaat, hier op dit beeld in het centrum, zijn de bewoners de toegang ontzegd. En ook van honderden andere huizen is niet zeker of ze nog bewoonbaar zijn. Meer puin op til dus. Terwijl de ravage nu al niet te overzien is.

TROOZ

Volledig scherm © Photo News

Hier in de provincie Luik is zeker de helft van de bevolking getroffen, niet alleen langs de boorden van het water. Kapotte huisraad wordt nog altijd in voor- en achtertuinen gesleept en blijft er liggen rotten, zoals hier in deze wijk in een bocht van de Vesder. Probleem in alle getroffen gemeenten: lang niet iedereen hééft een verzekerde inboedel. Ook autowrakken zijn hier nog altijd niet weggesleept.

VERVIERS

Volledig scherm © Photo News

Eveneens in de provincie Luik. Hier toonde het water van de Vesder zich al even razend als in Trooz: tot op de meest onbereikbare plaatsen liggen nog autowrakken. Tussen de oever en tegen de beschadigde huizen aan. Prioriteiten liggen momenteel blijkbaar elders.

SPA

Volledig scherm © Photo News

Grote trekpleister in Luik, bekend van zijn thermen, zijn water. Unesco- werelderfgoed. Vreemd, kleurrijk beeld: vandaag staat er een circustent, die is neergestreken ná de ramp in de hoop toch wat vertier te brengen voor de inwoners en de toeristen van wie men hoopt dat ze niet wegblijven. De stad werd minder hard getroffen, maar wel op cruciale plaatsen. Linksboven in beeld het zwaar gehavende voormalige badhuis, bouwjaar 1868, van architect Leon Sluys. Het gewezen kuuroord staat/stond op de lijst van buitengewoon erfgoed.

DINANT

Volledig scherm © Photo News

Hier in de provincie Namen sloeg opnieuw een waterbom in, die van de heuvels afkwam en niet uit de Maas, een week na de eerste ramp. Er vielen geen slachtoffers, vooral infrastructuur werd getroffen. Het voortrazende water beschadigde onder meer deze spoorweg. Volgens Infrabel zijn in heel Wallonië 25 lijnen buiten gebruik. Trein- reizen duren een maand na de feiten nog altijd tot uren langer dan normaal door de vele omleidingen.

WANDRE

Volledig scherm © Photo News

De afvalberg die hier bij de stad Luik op een industrieterrein verzameld wordt, dijt verder en verder uit. Van fotoalbums tot matrassen, brokstukken en huisraad: er ligt al ruim 100.000 ton aan verzopen troep bijeen en er komt dagelijks nog altijd 6.000 tot 7.000 ton bij, aangereden door lange files camions. Voor de omwonenden van de tijdelijke stortplaats is de stank ondraaglijk.

Lees ook: