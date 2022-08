In basisonderwijs heeft 12 procent schoolse achterstand, in secundair 23 procent

Vorig schooljaar had 12 procent van de leerlingen in het lager onderwijs minstens een jaar schoolse achterstand. In het secundair onderwijs gaat het om 23 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om gelijkaardige cijfers in vergelijking met het schooljaar 2020-2021.

Schoolse achterstand is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen en bij een normale instap. Het is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap of door ziekte.

In het basisonderwijs had 93 procent van de leerlingen met schoolse achterstand één jaar achterstand. Daarnaast zat 87 procent van de leerlingen op leeftijd en had 1 procent schoolse voorsprong. In de eerste graad van het secundair onderwijs had 15 procent van de leerlingen in schooljaar 2021-2022 schoolse achterstand. Na de eerste graad was dat aandeel het kleinst in het aso (10 procent) en het grootst in het bso (52 procent).

De meerderheid van de leerlingen met schoolse achterstand had een jaar achterstand. Dat is het geval in alle onderwijsvormen. Twee of meer jaar schoolse achterstand kwam het meeste voor in het bso (22 procent van leerlingen met achterstand). In het kunstsecundair onderwijs (kso) en technisch secundair onderwijs (tso) lag dat aandeel op 20 en 21 procent. De cijfers gelden voor alle leerjaren samen. Over het algemeen hebben jongens iets vaker schoolse achterstand dan meisjes.

