In april bijna 1 op 7 treinen te laat of afgeschaft

Ook in april bleef de stiptheid van de treinen onder de 90 procent. Ruim één op de tien treinen reed dus met vertraging, blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Augustus 2022 was de laatste keer dat de stiptheid van Belgische treinen boven de 90 procent uitkwam, nochtans is dat het streefcijfer voor Infrabel en de NMBS.

Vorige maand kwam 88,6 procent van de binnenlandse reizigerstreinen op tijd of met een vertraging van maximaal 6 minuten in Brussel of het eindstation aan. Dat is minder goed dan in april vorig jaar. Toen reed 90,5 procent van de treinen stipt. Het is wel beter dan in maart van dit jaar. Toen was de stiptheid 87,9 procent. Januari was de maand met het beste cijfer. Toen reden 89,1 procent van de treinen op tijd.

Als een trein geheel of gedeeltelijk wordt afgeschaft, dan telt Infrabel die niet mee in het stiptheidscijfer. In april van dit jaar werd 3,7 procent van de treinen afgeschaft. Ten opzichte van april vorig jaar is dat een verbetering toen 4,2 procent van de treinen geschrapt werden. Vorige maand kwam het neer op 3.274 afgeschafte treinen. Houden we wel rekening met de afgeschafte treinen dan is het stiptheidscijfer slechts 85,9 procent. In april was dus bijna één op de zeven te laat of geschrapt.

De brand op 11 april in station Brussel-Centraal zorgde voor de grootste hinder. In totaal veroorzaakte dat incident 9.811 minuten vertraging en 236 afgeschafte treinen.

KIJK. Zo ontstond de brand in Brussel-Centraal op 11 april

De stiptheid van de treinen was vorig jaar voor het eerst sinds 2018 onder de 90 procent uitgekomen. In de nieuwe beheerscontracten van Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS is de stiptheid één van de criteria waarvan een deel van de financiering afhangt.