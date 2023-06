In 20 jaar tijd nooit zoveel klachten, tóch gaan tarieven Telenet met 6 procent omhoog: mag dat zomaar?

Verlinden (CD&V) deelt verontwaar­di­ging van voorzitter Mahdi niet na proces Reuzegom: “Mijn vertrouwen in de uitspraak is niet geschaad”

Na de sterke uitspraken van CD&V-voorzitter over het proces Reuzegom, woedt verdeeldheid binnen de partij. Dat bevestigt ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in VTM Nieuws. “Er wordt over gediscussieerd en er zijn mensen met verschillende meningen”, maar Verlinden zelf meent dat haar vertrouwen in de rechtsstaat nog steeds even sterk is.