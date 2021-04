In 1991, 1970 en 1917, toen was het pas winter in april: de strafste sneeuwbuien in lentetijden

• 24 mei 2013: sneeuw op de Hoge Venen

Op de heuvel van Mont Rigi in de Hoge Venen dwarrelde op 24 mei 2013 pardoes nog 3 cm sneeuw. “Dit is de eerste keer sinds het begin van de waarnemingen (in 1833, red.) in ons land dat er zoveel sneeuw ligt op het einde van de maand mei”, klinkt het bij het KMI. Niet toevallig maakten we meteen ook de koudste 24ste mei ooit mee. De laagste maximumtemperatuur in Ukkel bedroeg 8,7°C, of 0,7 graden lager dan het vorige record uit 1839. Heel wat schoolfeesten, sportactiviteiten en evenementen dienden die vrijdag en in het daaropvolgende weekend afgelast.