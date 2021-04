Impact van droogte op oogsten in Europa op 50 jaar verdrievoudigd

De onderzoekers baseerden zich op gegevens over de landbouwproductie en over extreme weersomstandigheden in de 27 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk, tussen 1961 en 2018. In de periode 1964-1990 leidden droogte en hitte tot een productieverlaging van 2,2 pct, van 1991 tot 2015 was al sprake van een verlaging met 7,3 pct.