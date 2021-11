Immunotherapie bij agressieve vorm van borstkanker wordt vanaf nu terugbetaald

Asielcen­trum in Glons (Luik) opent binnen enkele weken de deuren

Fedasil is vandaag gestart met de voorbereidende werken voor een asielcentrum op de militaire basis van Glons (Glaaien), in de provincie Luik. Dat centrum, goed voor ongeveer 300 bedden, zou normaal begin november moeten opgestart zijn. De opening is nu voorzien binnen enkele weken. Eerst zijn er nog werken nodig in het kader van de brandveiligheid en moet een Covid-protocol opgemaakt worden.

8 november