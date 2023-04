Imkersbond nuanceert ‘massale bijensterfte’ van afgelopen winter, “maar sterftecijfer is wel nog altijd te hoog”

Het VBI doet jaarlijks een enquête bij zijn imkers over de wintersterfte. In verschillende delen van Vlaanderen, onder meer in de regio Lier, Sint-Katelijne-Waver en Nijlen, heeft tot wel 75 procent van de bijenpopulatie de winter niet overleefd, zo bleek. In Limburg is er in het algemeen minder bijensterfte, al zijn er bepaalde regio’s, zoals Sint-Truiden en Bokrijk, waar een aantal imkers zelfs al hun bijen verloren is.



Het VBI riep de overheid op dringend maatregelen te nemen, zeker omdat de massale bijensterfte niet helemaal te verklaren is. Het VBI onderstreepte dat het “onverklaarbaar en bizar” is dat er zulke regionale verschillen zijn.