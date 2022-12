IMF wil dat België volgend jaar meer dan 4 miljard euro bespaart

ONZE OPINIE: “Onze rampzalige begroting leidt tot grote afhanke­lijk­heid van financiële markten. Daar moet zelfs de PS voor beducht zijn”

De Nationale Bank waarschuwt voor onze bloedrode begroting. Hoeveel tikken moet ons land nog krijgen? De Nationale Bank met haar MR-wonderboy Pierre Wunsch zal Paul Magnette (PS) niet doen buigen om onze begroting aan te pakken. Maar dit moet de PS wél beducht maken: want ons land moet in 2023 liefst 51 miljard euro lenen op de financiële markten om onze schulden én investeringen te dekken. Ons land is intussen maar zo sterk als wat anderen aan ons willen besteden”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “En dat maakt ons erg kwetsbaar.”

20 december