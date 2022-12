IMF wil dat België meer dan 4 miljard euro bespaart en automatische loonindexering hervormt

MR struikelt niet langer over hervorming auteurs­recht

Meerderheidspartij MR lijkt niet langer te struikelen over de hervorming van het auteursrecht in de programmawet. Tijdens de bespreking van de wettekst in de Kamer kregen de Franstalige liberalen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) te horen dat er geen “restrictieve interpretatie” in de memorie van toelichting staat, wat er voor hen op neerkomt dat er geen enkele sector van het regime wordt uitgesloten.

13:43