IMF wil ambitieuzer begrotingsplan van Belgische regering

Genk REPORTAGE. Little Italy in Genk maakt zich op voor kwartfina­le EK: “Wie er ook wint, het wordt feest tot in de vroege uurtjes”

6:06 Alsof de kwartfinale van het EK niet in München, maar in Limburg wordt gespeeld. Wij gingen poolshoogte nemen rond de Vennestraat in Genk, een buurt waar heel wat Italo-Belgen wonen en het dus vrijdag hoe dan ook feest wordt. “Op zo’n momenten hangt er een enorme familiesfeer in de lucht. Zo fel dat je er zelfs kippenvel van krijgt”, klinkt het daar.