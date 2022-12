Ilyas (18) krijgt huisarrest van Antwerps burgemeester De Wever tijdens oudjaar: “Na één stomme gebeurtenis word ik tot de relschoppers gerekend”

Brussel Politie op terrein, extra ziekenwa­gens en één centraal crisiscen­trum: zo bereidt Brussel zich voor op oudejaars­nacht

Oudejaarsnacht staat bekend als één van de drukste avonden van het jaar voor de Brusselse hulpdiensten. De politiezones werken morgen traditiegetrouw samen vanuit het crisiscentrum van het Brussels gewest om de interventies in goede banen te leiden. De Stad Brussel liet weten dat de capaciteit van de hulpdiensten wordt opgetrokken. “Op plaatsen waar we veel volk verwachten, zullen we extra politiemensen inzetten”. Dit is het plan van aanpak.

30 december