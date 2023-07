Illegale vergunningen veeteelt: milieuorganisaties stellen provincies in gebreke

Twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen werden door Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade in gebreke gesteld vanwege illegale vergunningverlening. Dat hebben de milieuorganisaties vandaag gemeld. In totaal zouden vier veeteeltbedrijven een nieuwe start hebben mogen maken terwijl dat in strijd is met het huidige natuurdecreet.

De milieuorganisaties richten zich op de West-Vlaamse gemeenten Oudergem, Alveringem en de Antwerpse gemeente Kontich. Ook de provincies en betrokken mandatarissen worden in gebreke gesteld. In totaal gaat het om 27 gouverneurs, burgemeesters, gedeputeerden en schepenen.

Het gaat om vier veeteeltbedrijven wier vergunning was verlopen, en sindsdien illegaal het land exploiteerden. In twee van de gevallen was dat al sinds 2016 aan de gang. Uiteindelijk hebben de bedrijven toch een vergunning aangevraagd en die ook gekregen. “Dat kan niet onder de huidige regels”, reageert Dries Verhaeghe van Dryade.

De bedrijven bestonden in principe een periode lang dus niet. Dat is een probleem, want volgens het natuurdecreet en de stikstofregels mogen er geen nieuwe veebedrijven bijkomen, legt Verhaeghe uit. Het Agentschap Natuur en Bos zou bovendien in twee gevallen een negatief advies hebben uitgesproken over de vergunningsaanvragen. De gemeenten legden dat telkens naast zich neer.

De vergunningen van deze bedrijven zijn nu toegewezen, daaraan zullen de milieuorganisaties niets meer kunnen veranderen. “Als we in de toekomst opnieuw een dossier tegenkomen waar gemeenten in de fout gaan, dan zullen we naar de rechter stappen. We willen dat in heel Vlaanderen alle provincies en gemeenten beter vergunnen”, sluit Dries Verhaeghe af.

De provincies en gemeenten waren donderdagvoormiddag nog niet op de hoogte van de ingebrekestelling.