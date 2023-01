Illegale tewerkstelling en sociale inbreuken op Proximus-werven

Mijntelco De gemiddelde internet­snel­heid in België is 92 Mbps: hoe goed is dit? En scoren we beter dan onze buurlanden?

Als alles naar wens verloopt, kunnen we in België vrij snel surfen. Dat is toch de algemene indruk. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Liggen de internetsnelheden in ons land effectief hoog? Hoe scoren we tegenover onze buurlanden? En waar kan je terecht voor het internetabonnement met de hoogste downloadsnelheid? Mijntelco.be trok op onderzoek uit.

24 november