Illegale asielzoekers soms ook op beveiligde vlucht terug naar ander Europees land gezet

Aantal asielaan­vra­gen afgelopen zomer licht gestegen, momenteel recordaan­tal migranten op Griekse eilanden

Tijdens de zomermaanden juli en augustus heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een lichte stijging van het aantal aanvragen om als vluchteling erkend te worden, opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In de Europese Unie lag het aantal asielaanvragen in juli 6 procent hoger dan in juli 2018. Ook bevinden er zich op de Griekse eilanden inmiddels meer dan 26.000 migranten, een record sinds de ondertekening van een migrantendeal tussen Turkije en de EU in 2016.