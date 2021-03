IKEA geeft je meubelen een nieuwe thuis met hernieuwde tweedehandshoek in elke winkel

Make-up, wijn of inkt op je leren handtas? Zo verwijder je zelfs de lastigste vlekken

25 februari Een foundation- of lipstickvlek op je lievelingstas? Wat je ook doet, ga de vlek niet met water te lijf! Zo maak je de schade alleen maar groter. Ook dure wondermiddeltjes hoef je niet in huis te halen. Dé ideale bondgenoot bij lastige vlekken op je leren tas is goedkoper dan je denkt. Meer zelfs, je hebt het vast in huis. Vaseline is afkomstig van petroleum en slaagt er daarom als geen ander in om vuildeeltjes te capteren zodat je ze makkelijk kan verwijderen. Smeer een royale hoeveelheid van de klassieker op de make-up vlek. Laat even inwerken en verwijder het goedje met een vochtige doek. Herhaal indien nodig. Laat de crème een vette glans na op je handtas? Wrijf het overtollige vet weg met een beetje milde detergent op een zachte doek.