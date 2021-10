Ikea België zoekt 300 mensen zonder specifieke kwalificaties of ervaring

Zaventem Mondmas­kers mogen af, maar in IKEA draagt bijna iedereen het nog: “Baat het niet, dan schaadt het niet”

12:27 Vanaf vandaag moeten we in Vlaanderen geen mondmasker meer dragen in winkels, horecazaken en op de werkvloer. Ook in het IKEA-warenhuis in Zaventem is dat het geval. Opvallend: de vreemde vogels waren niet diegenen met een mondmasker, maar wel diegenen zonder. “De afschaffing komt nog te vroeg”, vindt Ilse Gillis. De weinige klanten zonder mondmasker waren dan wel weer opgelucht.