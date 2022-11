“Ik zie parallellen met Reuzegom”: studentenclub ZOV waar student bijna stierf tijdens doop zit vol telgen van industriëlen en bedrijfsfamilies

Onveilig gevoel op de trein? Sms naar NMBS: stil alarmsys­teem voor geweld op komst

Treinreizigers die zich onveilig voelen kunnen vanaf 2023 via een eenvoudige sms de hulp inroepen van het permanentiecentrum van de NMBS. Dat is nodig, want met liefst 4.787 gevallen van agressie in 2021 tegen het personeel op het openbaar vervoer stijgt ook het onveiligheidsgevoel bij de treinpassagiers.

