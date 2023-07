“Ik zag vrienden aftakelen en veranderen in zombies. Iemand moest zelfs zijn blaas laten verwijderen”: Liv* was jarenlang verslaafd aan ketamine

Jarmo (23) verzamelde 2.400 Barbies: “Er is een tijd geweest dat ik niet zonder een Barbie het huis uitging”

Hele teksten zijn er geschreven over de kleding in de nu al veelbesproken Barbie-film die vanaf vanavond in de cinema te zien is. Maar de mooiste Barbie-outfits? Die maken fans zelf. “Op mijn verlanglijstje staan er nog veel, maar de heilige graal is de Blush Beauty uit de Fashion Model-lijn. Echt een collectors item.”