“Ik wou dat ik je kon zeggen dat het niks voorstelt om 18 te worden”: drie journalisten schrijven pakkende brief aan hun tieners

Meyrem Almaci: “We moeten de virologen dankbaar zijn. Zij hebben het vuile werk opgeknapt voor de afwezige regering in de eerste lockdown”

7:52 Er zit een haar in de boter tussen politici en experten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekritiseerden uitgebreid de “doemberichten” die enkele virologen verspreiden in de media. “Pijnlijk”, volgens Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Volgens haar moeten we de virologen net dankbaar zijn, zo stelt ze in een interview in de Zondag.