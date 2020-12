“Ik wist niet dat avondklok telde op de fiets”: politie heeft al élk excuus gehoord

Hoeveel­heid zwerfafval neemt opnieuw toe, VVSG roept regering op tot actie

10 december De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roept de Vlaamse regering op om meer te investeren in het voorkomen van zwerfafval, door bijvoorbeeld het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren. Uit een recent onderzoek van OVAM blijkt dat er in 2019 ongeveer 14 procent meer zwerfvuil werd opgeruimd dan in 2017.