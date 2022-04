“Ik wilde een dochter”: sommige mama’s zijn zo ongelukkig met het geslacht van hun baby dat ze soms abortus overwegen

Magistraat reageert in opiniestuk scherp op tweet van Demir: “Rechters zijn makkelijke prooi voor populisti­sche politici”

De Belgische magistratenvereniging Magistratuur en Maatschappij (M&M) is ontstemd over een tweet van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) over een gerechtelijke uitspraak. In een opiniestuk wijst de vereniging onder meer op de scheiding der machten. “Rechters zijn een makkelijke prooi voor een populistisch ingestelde politicus”, klinkt het.

7 april