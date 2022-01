“Ik wilde alleen maar mijn vriendin helpen”: Christophe belandt per toeval in coronabetoging, agenten pakken hem hard aan met matrak

Tijdens de grote coronabetoging die gisteren in het Brusselse Jubelpark plaatsvond, zijn in totaal vijftien gewonden gevallen. Onder hen ook Christophe (een schuilnaam; nvdr), een inwoner van Woluwe die niets met de manifestatie te maken had. Hij was de straat opgegaan om zijn bange vriendin naar huis te begeleiden, maar kreeg zelf rake klappen met de matrak. De man dient nu klacht in tegen de politie.

Op de beelden is te zien hoe Christophe zwaar toegetakeld wordt. En dat terwijl hij enkel maar zijn vriendin Lucie uit de nood wilde helpen. Zij was net boodschappen gaan doen. Maar toen ze terugkeerde, bleek de straat ingepalmd door amokmakers. In paniek belde ze haar vriend.

Christophe wilde zo snel mogelijk naar haar toe. Meteen nadat hij zijn woning verlaten had, ging het echter fout. “Vier agenten vielen me aan”, vertelt hij bij onze collega’s van RTL. “Twee onder hen sloegen me in elkaar met hun matrak. Ik probeerde de situatie uit te leggen, maar ze wilden niet luisteren. Ik heb klappen gekregen in mijn gezicht en op mijn lijf, daarbij gebruikten ze ook hun vuisten. Ik probeerde me zo veel mogelijk af te schermen, maar ze wilden dat ik me net naar hen toe draaide.”

Bloed

Christophe lag bloedend op de grond, maar daar stopte de nachtmerrie niet. Hij moest mee in de combi en werd naar de kazerne van Etterbeek gebracht, waar hij in een cel met twintig herrieschoppers belandde. “Ook hier probeerde ik uit te leggen dat er sprake was van een misverstand. Het enige wat ik te horen kreeg, was dat ik mijn bek moest houden.”

Christophe had intussen zo veel bloed verloren dat hij bijna flauwviel. “Ik vroeg om medische verzorging, gelukkig was er toch één ‘vriendelijke agent’ die me doorverwees naar het ziekenhuis. Daar moest ik gehecht worden aan het hoofd. Naast kneuzingen had ik ook pijn aan mijn oor, mijn rug en mijn knieën.”

“Ben geen antivaxer”

De beelden worden intussen gretig gedeeld op sociale media door aanhangers van de betoging. “Kijk eens hoe zwaar ze ons aanpakken”, luidt het bijschrift dan. Maar daar is Christophe niet mee gediend. “Ik wil niet geassocieerd worden met antivaxers. Ik heb niets te maken met die betoging. Ik heb mijn drie prikken gekregen en mijn vriendin is apothekeres.”

Wat hij wél wil aanklagen, is het buitensporige politiegeweld. “Ik wil dat die agenten in kwestie gestraft worden. Me neutraliseren volstond duidelijk niet. Ze gooiden me op de grond en bleven slaan, terwijl ik me niet eens verzette.” De burgemeester van Woluwe heeft een onderzoek naar het incident bevolen.