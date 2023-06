“Ik walg hiervan”: zeven lokale ambtenaren verdacht van valse paspoorten te verkopen aan migranten zonder papieren

Op de dienst Burgerzaken van de gemeente Colfontaine - een dorpje nabij de stad Bergen - vond woensdagochtend een huiszoeking plaats in het kader van een onderzoek naar uitgifte van valse documenten. Nadien kondigde de gemeente op haar website aan dat ze het “personeelsbestand had ingekrompen”, maar volgens een bron - die wordt geciteerd door de kranten van Sudpresse - werden er in werkelijkheid zeven medewerkers gearresteerd voor het "uitgeven van valse documenten aan illegalen zonder papieren”.

“Deze mensen vervalsten paspoorten en identiteitskaarten tegen betaling”, beweert de informant. De medewerkers zaten afgelopen nacht in de cel en worden donderdag ondervraagd. Het is onduidelijk of de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van lokale PS-burgemeester Luciano D’Antonio vallen, maar volgens de bron is “zijn naam wel genoemd” en is het goed mogelijk dat ook nog “andere medewerkers betrokken zijn”. Volgens het onderzoek zouden er minstens vijftien valse documenten zijn afgeleverd, maar is het nog onduidelijk “of de slachtoffers de medewerkers van de gemeente hebben betaald voor deze documenten”.