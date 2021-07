“Ik voel me eigenlijk in alles een gewone Belg. Alleen ben ik het niet”: zij houden een hongerstaking in Brussel

Antwerpen 6.843 geboorten in Antwerpen, Sara en Moham(m)ed populair­ste voornamen

12:58 Het voorbije jaar (2020) zijn er in de stad Antwerpen 6.843 kinderen geboren. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). Driekwart van de pasgeborenen heeft de Belgische nationaliteit, maar 64 procent van de moeders is vreemdeling. Populairste jongensnaam blijft Moham(m)ed, bij de meisjes is dat Sara.