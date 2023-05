“Ik sta sterk in mijn schoenen”: Assita Kanko (N-VA) reageert op beschuldiging van psychologische intimidatie

Het Europees Parlement heeft een onderzoek geopend naar beschuldigingen van psychologische intimidatie door Assita Kanko, Belgisch Europarlementslid voor N-VA. Dat meldt de Europese nieuwswebsite Politico. Kanko zou onredelijke eisen hebben gesteld aan haar medewerkers en daarbij meerdere keren haar grenzen hebben overschreden, klinkt het. Er is ook sprake van “een angstcultuur”. Kanko heeft intussen zelf gereageerd op haar Twitteraccount. “Ik sta sterk in mijn schoenen”, klinkt het.

In november 2022 zou een voormalige medewerker van Kanko klacht hebben neergelegd tegen het Europees Parlementslid, zo blijkt uit interne documenten die Politico heeft kunnen inkijken. De nieuwssite sprak daarnaast anoniem met in totaal zes personen die getuigden over een toxische werksfeer op het kantoor van Kanko, waaronder drie voormalige medewerkers.

Die laatsten bevestigden dat op het kantoor van Kanko een “angstcultuur” heerste waarbij de N-VA’ster hen onmogelijk te vervullen opdrachten gaf en heel vaak van gedachten veranderde. Twee medewerkers getuigden dat Kanko daarbij ook psychologische spelletjes met hen speelde. “Ze doet je geloven dat jij degene bent die iets fout heeft gedaan of gezegd, zelfs als je bewijs hebt van het tegendeel.”

KIJK. Journalist Barbara Moens (Politico): "Klacht heeft genoeg grond voor een onderzoek"

“We werden er allemaal gek van”

Vaak moesten haar assistenten op vooraf afgesproken vakantiedagen, tijdens weekends en zelfs midden in de nacht opdraven. Lange en onregelmatige uren horen bij de job in de Europese politiek, maar Kanko’s eisen zouden “onredelijk” geweest zijn. “Het moest altijd meteen gebeuren, dus vertrok je bij vrienden en familie om op haar vraag in te gaan”, getuigt een ex-medewerker. “De dag erna had ze een ander idee en moest alles weer opnieuw gebeuren. Zo ging het continu, we werden er allemaal gek van.”

Kanko zou haar medewerkers bovendien ook persoonlijke taken hebben opgedragen, zoals boodschappen gaan doen en zelfs babysitten. Sinds ze in 2019 verkozen raakte in het Europees Parlement, passeerden volgens Politico al dertien medewerkers op het kantoor van Kanko, terwijl een Europees Parlementslid normaal recht heeft op drie assistenten.

“Sta stevig in mijn schoenen”

Kanko bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Een voormalig medewerker heeft een klacht ingediend tegen zijn ontslag. Die klacht is onderzocht en weerlegd, maar hij heeft ook een ‘procedure over intimidatie’ opgestart. Tot mijn spijt en frustratie duurt dat onderzoek erg lang.”

Kanko staat naar eigen zeggen stevig in haar schoenen. “De titels die in de pers verschijnen, dwingen me om de context toch even duidelijk te schetsen”, klinkt het op haar Twitteraccount. “Ik heb mij al die tijd gehouden aan de regels van de procedure. Die stellen onder meer dat er niet naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt. Helaas stel ik nu vast dat er eenzijdig een versie van een verhaal gelekt wordt.”

“Uit respect voor de privacy van alle partijen wil ik die opgelegde regels echter wél nog steeds volgen. Daarom kan en zal ik dus geen commentaar geven in de pers zolang deze procedure loopt.”

“Betreur dat er niet gewacht wordt op officiële uitspraak”

Het N-VA-europarlementslid betreurt dat er niet gewacht kan worden op de officiële uitspraak. “Zeker gezien het personeelslid in kwestie eerder al ongelijk kreeg over een parallelle klacht. Het is vrij onwezenlijk om in de pers beschuldigd te worden van allerlei zaken waartegen ik mij procedureel gezien momenteel niet publiek kan verdedigen.”

Kanko stapte in 2018 over van MR naar N-VA en raakte 2019 bij de Europese verkiezingen verkozen voor de Vlaams-nationalistische partij. Ze is één van de vicevoorzitters van ECR, de Europese partij van Conservatieven en Hervormers.

KIJK. Wie is Assita Kanko?