“Ik probeerde te minderen, maar toen kwam corona”: voor JEZ!-Feestweek getuigt Tom na rebootkamp hoe gamen hem opslorpte

Jonge student Hendrik (16!) neemt iconische frituur ‘Bij Filip’ over aan Groot Vleeshuis: “De prijzen blijven democra­tisch”

Een frituur zo bekend dat ze zelfs in Japanse toeristenboekjes opduikt: ‘Bij Filip’ is een instituut in Gent. Filip Illegems (62) bakt zijn frieten nog in ossenvet, maar heeft zijn zaak verkocht. Hendrik De Smet (16) neemt de frituur over. Al verlaat Filip zijn penshuisje aan het Groot Vleeshuis nog niet meteen.