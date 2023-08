“Ik ken geen enkele Belg die naar huis wil”: scouts teleurgesteld dat ze Jamboree moeten verlaten

Kandidaat-overnemer van Delhaize-win­kel klapt uit de biecht: “In sommige winkels dubbel zoveel personeel, maar dezelfde omzet. En die zou je niet mogen ontslaan?”

“Ze willen dat wij de winkels komen redden, maar niet op de manier die wij willen.” Een zelfstandig uitbater van Delhaize - die ook kandidaat is om één van de 128 vestigingen van Delhaize over te nemen - spreekt. Anoniem, welteverstaan - vanwege het spreekverbod dat Delhaize potentiële overnemers en franchisers oplegt - maar daarom niet minder rechtuit. “Veel zelfstandige uitbaters vragen zich af waar dit vandaan komt? Heeft Delhaize in België nog iets te zeggen? Of wordt het ingelepeld vanuit Ahold in Nederland?”