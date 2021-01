"Ik kan niet zeggen of het goed of slecht was, ik weet het gewoon niet meer": 15-jarige getuigt over drug Purple lean

Vlaamse arts in Londen kreeg als een van de eerste Belgen coronavac­cin, maar bleek week later toch besmet: “Toch geloof ik dat vaccin ijzersterk is”

17:05 Gevaccineerd tegen corona en een week later toch besmet. Het overkwam Jasper Moonen (29) die werkt als anesthesist in Londen. Een maand geleden vertelde hij in onze krant hoe hij per toeval in aanmerking kwam voor een eerste prik. Nog geen week na de vaccinatie raakte de arts in opleiding toch besmet met het coronavirus. “Ik heb pech gehad. De eerste week na de eerste dosis was ik nog niet beschermd tegen het virus. Net op dat moment raakte ik besmet”.