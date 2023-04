“Ik had er geen benul van dat dit zulke zware gevolgen kon hebben”: 5 zelfstandigen over de duizenden euro’s coronasteun die ze moeten terugbetalen

OPROEP. Hoe groot is jouw stress om een crèche te vinden? Wat haal je daarvoor uit de kast?

Haal jij het onderste uit de kan om een plaats te veroveren in de crèche? Het is al even oorlog om een plekje in een (goede) kinderopvang, en het wordt niet beter. Opnieuw zijn er minder beschikbare plaatsen in de Vlaamse kinderopvang - 1.553 om precies te zijn. Al voor het derde jaar op rij is er sprake van een daling, en die was vorig jaar zelfs groter dan anders. Bovendien is het tergend lang wachten om inspectieverslagen van een crèche of onthaalmoeder in te kijken. Als een aanstaande mama en papa al stress hadden om de komst van hun baby, wordt die met de dag groter.