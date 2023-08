“Ik ben zeker dat ik zal winnen”: oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) start rechtszaak om pensioenbonus te behouden

UPDATEOud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is met een verzoekschrift van 55 pagina’s bij de Raad van State zijn strijd tegen de inhouding van zijn pensioenbonussen ­begonnen. Hij pikt het niet dat de huidige Kamerleiding die vergoeding heeft geschrapt. “Als je ergens recht op hebt, mag je dat opeisen. Het is aan de rechter om dat vast te stellen”, zo zegt hij aan onze redactie.

KIJK. Siegfried Bracke noemde de heisa rond de pensioenbonussen in maart nog "onzin”

De affaire barstte in maart 2023 los. Toen bleek dat de hoge ambtenaren en de oud-voorzitters van de Kamer via “pensioenextra’s” boven het wettelijke maximum voor de pensioenen kwamen. Die vergoedingen waren bovendien niet volgens de wettelijke wegen tot stand gekomen. Acht hoge ambtenaren kregen samen 5,9 miljoen euro. Voor Bracke ging het om 126.000 euro aan bonussen.

De Kamer vroeg de betrokkenen om hun extra vergoedingen terug te storten. Open Vld’er en oud-voorzitter Herman De Croo stortte prompt zijn 210.000 euro terug, Bracke heeft dat altijd geweigerd. Er was “niets duisters of illegaals” aan de regeling, zei hij.

Dat Bracke kans maakt met zijn procedure blijkt uit het kort geding waarin twee ambtenaren van de Kamer gelijk kregen. De rechter oordeelde in hun zaak dat de Federale Pensioendienst (FPD) hun pensioenen niet zomaar mocht verminderen. Tot de zaak ten gronde wordt uitgesproken, moet de FPD hen uitbetalen als voorheen.

“Ik moet wel de waarheid vertellen”

Onze redactie kon het verzoekschrift van 55 pagina’s via een gunstige wind inkijken. Siegfried Bracke (N-VA) legt zijn démarche uit: “Wat ik vraag met het verzoekschrift is de vernietiging van de beslissingen die het Bureau van de Kamer heeft genomen. Ik was van plan om hierover te zwijgen, maar als je vlakaf de vraag krijgt of je gerechtelijke stappen hebt gezet, dan moet je wel de waarheid vertellen.”

Bracke ziet dat er een groot misverstand is gegroeid in de hele affaire: “Wat essentieel is, en wat Herman De Croo al aan Birgit van Mol heeft gezegd in HLN, is dat men blijft spreken over een pensioen, terwijl het daarmee niets te maken heeft. Dit gaat over een tijdelijke uitkering, terwijl een pensioen meegaat tot aan je einde der dagen.”

Ik maak me geen illusies: ik ben zeker dat ik zal winnen, maar weet niet in welk jaar dat zal zijn

Een uitspraak zal volgens hem nog niet voor direct zijn: “Ik maak me geen illusies: ik ben zeker dat ik zal winnen, maar weet niet in welk jaar dat zal zijn. Mijn advocaten hebben me al gewaarschuwd dat ik niet op een uitspraak van de Raad van State moet zitten wachten.”

Volledig scherm Tussen N-VA en Bracke botert het niet meer zo goed sinds de pensioensaga. © Photo News

Met de Kamer is de relatie al even verzuurd. Bracke: “Het enige wat ik heel recent heb gekregen, is een derde brief van de Kamer met de vraag om terug te betalen. De Kamer werkt nu met twee externe advocatenbureaus, terwijl ze zelf een uitstekende juridische dienst hebben, die ze gewoon opzij duwen. Maar als je ergens recht op hebt, mag je dat opeisen. Het is aan de rechter om dat vast te stellen, niet aan twee advocatenbureaus.”

Ruzie met eigen partij

Ook met de N-VA tot slot, botert het niet meer zo goed: “De N-VA partijtop heeft me letterlijk laten weten dat de relatie ‘gebrouilleerd’ is, omdat ik niet terug betaal”.

KIJK. 15 politici beslisten over extra pensioen Kamerleden