“Ik bén goed geïnformeerd. Via mijn sociale media”: vaccinatie aan populaire Brusselse winkels verloopt moeizaam

Sint-Jans-Molenbeek Brussel start prikcampag­ne aan winkels: “Lang getwijfeld, maar vaccin maakt leven gemakkelij­ker”

30 augustus Slechts 62 procent van de volwassen Brusselaars is momenteel gevaccineerd. Om die cijfers op te krikken start Brussel met priksessies aan apotheken, scholen, bedrijven en ook winkels. In tandem met handelsfederatie Comeos houdt de Brusselse ‘vaccibus’ nog tot oktober dagelijks halt aan filialen van Action, IKEA, Primark en Carrefour. Wij namen een kijkje op de parking van Action in Molenbeek. “Ik ben blij met dit initiatief, want ik heb geen zin om helemaal naar Brussel te gaan voor een vaccin.”