“Ik ben geen monster”: dierenarts die gezonde hond euthanaseerde reageert op kritiek

Verpleeg­ster (44) die werd gearres­teerd na moord in ‘modelgezin’ had veel te veel gedronken: “Er zou een kleine ruzie geweest zijn de avond voordien”

C.M., de verpleegster uit de Kruisveldstraat in Aalst die gearresteerd werd op verdenking van moord op haar echtgenoot, had op het moment van de feiten veel te veel gedronken. Dat vernam de redactie uit goede bron. De man werd donderdag met messteken om het leven gebracht, en ook zijn vrouw moest verzorging krijgen. Het was de dochter van het gezin die de hulpdiensten verwittigde. “Het was een perfect modelgezin, we kunnen dit niet begrijpen”, klinkt het bij één van de overburen. Dit is wat we op dit moment weten over het familiedrama en de slachtoffers.