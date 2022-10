“Ik begrijp niet dat niemand dit gezien heeft”: dieven lopen rustig over straat met gestolen kluis

Lorenz en Elisia uit Brugge zijn er het hart van in: dieven gingen aan de haal met de kluis van hun loungebar, La Fuente, net wanneer ze een weekje op vakantie waren. “We waren nog maar net begonnen met de zaak, hadden veel investeringen gedaan. En dan doen ze dit.” Lorenz toont aan Faroek hoe de dieven met de loodzware kluis over het dak zijn geklommen. Het lijkt onbegonnen werk, maar toch moet het zo gegaan zijn. Wellicht zijn de daders ook eerst op voorverkenning geweest.

Babykamer overhoop

La Fuente ligt op ‘t Zand, in hartje Brugge. Eigenaars Lorenz en Elisia wonen boven de zaak, samen met hun babydochtertje. In haar kamertje stond de kluis. Dat maakt de diefstal extra zwaar, vertrouwen ze Faroek toe: “Ze hebben een rommeltje gemaakt van onze babyspullen. Alles aangeraakt. Voor ons was het emotioneel erg moeilijk om alles overhoop te zien liggen.”

Lorenz toont aan Faroek hoe de dieven met de loodzware kluis over het dak zijn geklommen. Het lijkt onbegonnen werk, maar toch moet het zo gegaan zijn. Want even later zijn de dieven te zien op bewakingsbeelden. Het gaat om twee mannen, ze lopen op hun gemak over ‘t Zand met de gestolen kluis doodleuk op een steekkarretje achter zich aan. Het is op dat moment 21.45 uur, en af en toe lopen er nog andere mensen voorbij. Maar niemand reageert: wellicht beseft niemand dat ze getuige zijn van een misdaad.

Kluis gedumpt

De dieven hebben de kluis daarna zo’n 2 kilometer verderop gedumpt aan een fietspad. Daar heeft de politie ze enkele dagen later teruggevonden. Lorenz en Elisia waren op dat moment op vakantie. “Aan de hand van een garantiebewijs wisten ze dat de kluis van ons was. Ze was volledig opengebroken, al ons spaargeld eruit. Onze reis was duidelijk gedaan.”

Als u meer informatie hebt over deze zaak, of de verdachten herkent of ergens gezien heeft, dan vraagt de politie om contact op te nemen. Op 6 oktober zijn ze ook op bewakingsbeelden te zien, wellicht zijn ze dan op voorverkenning. Die dag spreken ze kort een een jonge man met een zwarte trainingsbroek met witte strepen. Ook naar hem is de politie op zoek, omdat hij een belangrijke getuige kan zijn. Met al uw tips kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

