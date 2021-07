Ihsane Haouach vraagt onderhoud met Staatsveiligheid na uitlekken nota

Zonder (juiste) coronadocu­men­ten in vliegtuig? 250 euro boete: “Tijd van waarschu­wen is voorbij”

10:56 Reizigers die op vakantie vertrekken of naar België terugkeren, en niet in orde zijn met hun coronadocumenten zullen onmiddellijk een boete van 250 euro gepresenteerd krijgen. Het parket Halle-Vilvoorde gaat ook luchtvaartmaatschappijen vervolgen als zij niet controleren of hun passagiers in het bezit zijn van een correct ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF), of hen laten instappen zonder een dergelijk PLF. “De tijd van waarschuwen is voorbij”, zegt procureur Ine Van Wymersch in ‘De Ochtend’.