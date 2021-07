Ihsane Haouach: "Heb scheiding tussen kerk en staat nooit in vraag willen stellen"

Haouach kwam al bij haar benoeming bij het IVGM weken geleden onder vuur te liggen. De vrouw draagt een hoofddoek, en dat ligt vooral bij de Franstalige liberalen van MR moeilijk. Voorzitter Georges-Louis Bouchez hamerde er verschillende keren op dat de overheid neutraal moet zijn, en dat een regeringscommissaris met een hoofddoek - zeker bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - uit den boze is. Maar de benoeming - van Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz - was al ondertekend en de andere regeringspartijen wilden die beslissing niet herzien.

Afgelopen weekend kwam de vrouw dan in opspraak door een uitspraak in een interview met Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat "kan passen in een veranderende demografie". Daarvoor kreeg ze opnieuw de volle lading van - onder meer - Bouchez.

Haouach zelf verduidelijkt woensdag een en ander in een bericht op haar Facebookpagina. "Ik heb het principe van de scheiding tussen kerk en staat, noch de toepassing van dat principe, in vraag willen stellen", zegt ze daarin. De regeringscommissaris geeft wel aan dat ze het woord 'demografie' allicht verkeerd gebruikte. "Maar ik wilde daarmee geenszins de scheiding tussen kerk en staat relativeren", benadrukt Haouach. "Ik wilde preciseren - misschien verkeerdelijk - dat dat principe anders kan zijn naargelang de context. In Frankrijk wordt dat bijvoorbeeld niet op dezelfde manier toegepast als in België, hoewel kerk en staat in beide landen gescheiden zijn.”