Iets minder overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra, aantal besmettingen stabiliseert

VUB-rec­tor Caroline Pauwels kreeg corona bovenop kanker: “Aan alle mensen die eraan denken kerst toch met veel mensen te vieren: ik was een vodje”

12:21 Eén op de drie Belgen is niet van plan om Kerstmis te vieren in beperkte kring. VUB-rector Caroline Pauwels (56) kijkt het met lede ogen aan. Ze vecht tegen kanker en kreeg er vorige maand een coronabesmetting bovenop. “Het was alsof alle levenssappen uit mijn lijf verdwenen waren”, vertelde ze donderdagavond in ‘De Afspraak’ op Canvas.