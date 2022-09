Iets meer dan 700 gevallen van apenpokken in België

Waarom Belgen gemakkelij­ker een vaccin tegen apenpokken krijgen in Frankrijk dan in eigen land

Bijna 500 Belgen trokken zaterdag de grens over, op zoek naar een schaars goed: een vaccin tegen de apenpokken. Waarom kan dat niet gewoon in eigen land? Door een militair geheim heeft Frankrijk een voorsprong. “Als België hetzelfde had gedaan en er waren miljoenen euro’s aan vaccins in de vuilbak beland, dan was er schande gesproken."

9 augustus