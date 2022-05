Iets kleiner Batibouw opent de deuren

Kortrijk/Dadizele Man (21) aangehou­den die 4-jarig dochtertje van alleen­staan­de mama wil misbruiken: “Kan ik haar huren?”

Een 21-jarige man uit Dadizele (Moorslede) zit in de cel nadat hij een jonge mama uit Kortrijk via Snapchat had gevraagd of hij ‘plezier mocht maken’ met haar 4-jarig dochtertje. “Ik besef dat het misschien een beetje freaky klinkt maar het lijkt me wel spannend en ik wil er je veel geld voor betalen.” De 26-jarige vrouw stapte prompt naar de politie. “Komt hij misschien niet aan zijn trekken bij zijn leeftijdsgenoten?”, vraagt Febe Vandewalle zich af.

