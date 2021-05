Iemand die met vier granaatwerpers een kazerne ontvlucht en dreigt een viroloog te vermoorden: er zijn duizenden mensen in Vlaanderen die dat “duimpje omhoog” vinden op Facebook

Bij de bestorming van het Capitool in de VS had het nog iets ongewild komisch: die gekke Amerikanen toch. Een opgehitst allegaartje aan complotdenkers -de ene al met een dwazere muts dan de andere- die zich door de woorden van Donald Trump lieten opzwepen. Maar we blijken in België minder ver verwijderd van dat soort sentimenten dan we soms denken. Een binnenlandse terrorist die met vier granaatwerpers een kazerne ontvlucht en dreigt een viroloog te vermoorden: er zijn duizenden mensen in Vlaanderen die dat “duimpje omhoog” vinden op Facebook. Het is bijna even zorgwekkend als de bedreigingen van Conings zelf.